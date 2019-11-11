Afganistan'da tartışmalı karar: Oylar yeniden sayılacak

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Zabihullah Sadat,'Ülke genelinde 8 bin 225 seçim merkezinin oyları yeniden sayılacak.' dedi.

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasına az bir zaman kala Bağımsız Seçim Komisyonu 8 bin 225 seçim merkezinde oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Zabihullah Sadat, yaptığı açıklamada, seçim komisyonu üyelerinin aldığı kararla ülke genelinde birçok seçim merkezinin oylarının yeniden sayılacağını söyledi.

Sonuçların şeffaf şekilde açıklanması için yeniden oyların sayılmasının gerekliliğine dikkati çeken Sadat, oy sayımı süresince tüm adayların gözlemcilerinin oy sayım merkezlerinde bulunmasını istediklerini belirtti.

Sadat, ''Ülke genelinde 8 bin 225 seçim merkezinin oyları yeniden sayılacak.'' dedi.

Gani'den destek

Oyların yeniden sayılmasına tüm adaylar karşı çıkarken mevcut cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani, oyların yeniden sayılmasına destek veriyor.

Gani'nin seçim bürosu sözcüsü Rezvan Murad, adayların seçim komisyonu işlerine karışmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bırakalım seçim komisyonu kendi işini yapsın, oyları yeniden saysın ve zamanında yeni cumhurbaşkanını açıklasın. Biz onların işine müdahale etmemeliyiz." diye konuştu.

Rezvan Murad, hangi adayın oyu çoksa onun cumhurbaşkanı olacağını ve bunu kimsenin engelleyemeyeceğini vurguladı.

Diğer adaylardan tepki

Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah ise oyların yeniden sayılmasını istemediklerini açıkladı.

Oy sayımı iptal edilmediği takdirde çıkacak sonuçları kabul etmeyeceklerini dile getiren Abdullah, seçim komisyonunun halkın iradesiyle oynamaması gerektiğinin altını çizdi.

Abdullah, oyları yeniden sayma bahanesiyle hileli oyların geçerli sayılmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Abdullah, adayların gözlemci göndermediği oy sayımlarından çıkacak sonucun kimse tarafından kabul edilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan cumhurbaşkanı adaylarından Gülbeddin Hikmetyar ve Rahmatullah Nebil de açıklama yaparak yeniden oy sayımına karşı olduklarını belirtti.

Seçim sonuçları ertelenebilir

14 Kasım'da açıklanması planlanan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının bir kez daha ertelenmesi gündemde.

Bağımsız Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarının, oyların yeniden sayılmasının hızlı bitmesi durumunda zamanında açıklanacağını ve aksi halde ertelenebileceğini duyurdu.

Açıklamada, oy sayımlarının en kısa zamanda bitmesi için ciddi çalışma yapıldığı belirtildi.

Daha önce 19 Ekim'de açıklanması hedeflenen seçim sonuçları 14 Kasım'a ertelenmişti.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.