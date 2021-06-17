Afganistan'da vakalar yüzde 2400 arttı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'ndan (IFRC) yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının Afganistan'da kontrolden çıktığı, vakaların son bir ayda yüzde 2400 arttığı, hastanelerin dolduğu ve tıbbi kaynakların hızla tükenme noktasına geldiği bildirdi.

IFRC'nin açıklamasında, geçen hafta testlerin üçte birinden fazlasının pozitif çıktığı bilgisi de paylaştı.

Ayrıca federasyonun açıklamasında Afganistan Kızılayı Başkanı Nilab Mubarez'in, "Afganistan, başkent Kabil ve diğer birçok kentteki hastane yataklarındaki doluluk nedeniyle Kovid-19'u kontrol altına alma mücadelesinde bir kriz noktasında." yönündeki ifadelerine yer verildi.

Artışın, milyonlarca insanın yoksulluk seviyesinde yaşadığı ve sağlık kaynaklarının sınırlı olduğu ülkede daha ağır baskı oluşturduğu dile getirildi.

Sağlık otoritelerine göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 313 kişinin test sonucu pozitif çıkarken Kovid-19 kaynaklı 101 ölüm vakası yaşandı.

Ancak yetkililer ve uzmanlar, yapılan testlerin sayısının düşük olması nedeniyle gerçek rakamların, resmi verilerin çok daha üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini belirtiyor.

Afganistan'ın sağlık sistemi, on yıllardır devam eden işgaller ve iç savaşlar nedeniyle ağır zarar görmüş durumda. Ülkenin kırılgan sağlık sistemi, ağırlıklı olarak dışa bağımlı şekilde ayakta duruyor.

ABD liderliğindeki yabancı güçlerin ülkeden ayrılmaya başlaması ile Taliban ve hükümet karşıtı diğer silahlı güçlerin saldırılarını arttırması dolayısıyla şiddet olayları da tırmanışa geçti.

Büyük hastaneler, kapasitelerinin dolması nedeniyle kapılarını koronavirüs hastalarına kapatmak zorunda kaldı. Vaka artışları sağlık merkezlerini oksijen ve yatak sıkıntısına itiyor.

IFRC, aşıya erişim sıkıntısının yanı sıra aşı karşıtlığı ve şüpheyle yaklaşanlar nedeniyle durumun daha da kötüleştiğinin altını çizdi.

Nüfusu 40 milyona yaklaşan ülkede aşı olanların oranı sadece yüzde 0,5 seviyesinde.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Afganistan Delegasyonu Direktörü Necephor Mghendi'ye göre, IFRC daha fazla kaynak sağlamak ve tıbbi oksijen üretimini artırmak için Afgan makamlarıyla birlikte çalışıyor.

Mghendi, "Virüse karşı bu yarışı kazanmaya yardımcı olmak için daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç var, böylece binlerce hayat kurtarabiliriz." diyor.