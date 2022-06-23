Afganistan’dan yardım çağrısı

Afganistan’da bin kişinin öldüğü, bin 500’den fazla kişinin de yaralandığı deprem sonrası Taliban yönetiminden uluslararası topluma yardım çağrısı yapıldı.

Taliban lideri Hibetullah Ahundzade yüzlerce evin yıkıldığını, ölü sayısının muhtemelen artacağını belirtti.

BBC’de yer alan habere göre Afganistan Hükümet Sözcüsü Bilal Karimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Paktika eyaletindeki dört farklı bölgede çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Yüzlerce kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı, evler yıkıldı. Daha fazla kayıp yaşanmaması için tüm yardım kuruluşlarının bir an önce bölgeye destek göndermesini talep ediyoruz” dedi.

Afganistan’da son 20 yılda meydana gelen en büyük depremin merkez üssü, ülkenin güneydoğusundaki Host kentine 44 kilometre mesafede. Arama kurtarma ekipleri, Paktika eyaletinde yıkılmış evlerdeki yaralılara ulaşmaya çalışıyor.

Bilanço ağırlaşıyor

Afganistan’ın doğusunda, Pakistan sınırındaki vilayetleri vuran deprem nedeniyle şu ana kadar 1000’den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin ise yaralandığı bildirildi. Deprem, başkent Kabil dahil olmak üzere Host, Paktia, Paktika, Gazni, Logar ve Nangerhar gibi vilayetlerde de güçlü şekilde hissedildi. Ancak insan kaybı ve maddi hasar çok büyük oranda Paktika vilayetinin Pakistan sınırında yaşandı.

Haber Merkezi

