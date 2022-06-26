Afganistan depremi aileleri parçaladı

Afganistan’ı vuran deprem nedeniyle birçok ailede kayıplar yaşandı.

22 Haziran’da Afganistan’ı vuran 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ölenlerin sayısının 1150’ye çıktığı, yaralı sayının 1600’ü geçtiği açıklandı. Depremin en şiddetli etkilendiği Paktika’nın Giyan ilçesinde, kil, çamur ve kerpiçten yapılan evlerin neredeyse yarısı yıkıldı. Afganistan’daki depremde insanların hemen hemen hepsi çok sayıda yakınını yitirdi. Onlardan biri olan 10 yaşındaki Nakibullah da diğer yüzlerce çocuk gibi deprem nedeniyle ebeveynlerini kaybetti. Nakibullah’ın annesi, babası ve 3 kız kardeşi enkaz altında kalarak can verdi. Uçka köyündeki evleri ise tamamen harabeye dönmüş durumda. 53 yaşındaki Feyzullah Pişakman da ailesinden 12 kişinin “şehit” olduğunu söyledi. Pişakman, “Çok şükür, iyiyim. Tabii ki acı verici bir olaydı ancak Allah’tan geldi. Sabretmekten başka bir çaremiz yok. Eşim ve kızlarımı, kız kardeşimin evine götürdüm. Evimi tekrar yapacak param da maalesef yok.”

Ailesinden 22 kişi öldü

Afganistan’daki büyük depremde ailesinden 22 kişiyi kaybeden Kerim Niyazi, yaşadıklarını Birleşik Krallık’ın önde gelen gazetelerinden Guardian’a anlattı.Depremi vilayetin başkenti Şaran’dayken hissettiğini belirten Niyazi, “Tüm dünya yıkılıyormuş gibiydi. Tüm geceyi artçı deprem korkusuyla dışarıda geçirdik” dedi. “Uyurken öldüler. Dünya üzerlerine çöktü” diyen Niyazi, kuzenleri köyde mezar kazarken, kendisinin de yaralıları Şaran’daki hastaneye götürdüğünü anlattı. Niyazi, “Henüz yas tutacak vakit bulamadım. Uykudaymış gibi hissediyorum. Kim için yas tutsam, hangisi için ağlasam bilemiyorum” ifadelerini kullandı.