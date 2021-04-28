Afrika'da salgından ölenlerin sayısı 121 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 4 milyon 562 bin 553 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 121 bin 111'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 85 bin 786'ya ulaştı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti. Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da yaklaşık 16 milyon doz aşı yapıldı. AA

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