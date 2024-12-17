Afrika uyanıyor

Nijerya Devlet Başkanı ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, topluluktaki liderlerden, demokratik olgunluk ve ulusal birliğe bağlılık modeli olarak Gana’daki son seçimlerden ilham almalarını istedi.

Tinubu, Nijerya’nın başkenti Abuja’daki Aso Rock Sarayı’nda düzenlenen “66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi”nin açılışında konuştu. Topluluk liderlerini, Gana’nın bu örnek tavrını benimsemeye çağıran Tinubu, şunları kaydetti: “Bölgedeki herkesi bu iyi demokratik uygulamadan ders almaya ve bölgenin siyasi istikrarını sağlamak için ulusal birliğe öncelik vermeye davet ediyorum. Bu barışçıl geçiş tarzı, yalnızca Batı Afrika’da değil, tüm Afrika kıtasında bir demokrasi kültürü hâline gelmelidir.” Tinubu, bazı Batı Afrika ülkelerinde demokratik yönetimin kesintiye uğramasının zorluklarına rağmen, bölgenin demokratik kazanımlar elde etmeyi sürdürdüğünü vurguladı. AA

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