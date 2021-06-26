Afrin'de bombalı saldırı: 3 sivil öldü

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, aralarında bir çocuğun bulunduğu 3 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin merkezinde, Azez yolu üzerinde hareket halindeki sivil araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil öldü, 3 sivil yaralandı. Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı. AA

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