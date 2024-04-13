AİHM kararlarını uygulamak şart

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin üye ülkelerin AİHM kararlarına yönelik tutumlarına ilişkin yıllık raporu yayınlandı.

Raporda, üye ülkelerin AİHM kararlarının uygulanması konusunda önemli ilerleme kaydettiği vurgulanırken, sadece Kavala davasındaki hükme uyulmaması ile Rusya’nın üyelikten çıkmadan önce verilen kararların uygulanmamasına ilişkin endişeler dile getirildi. Raporda, AİHS sisteminin ve bir bütün olarak Avrupa Konseyi’nin güvenilirliği açısından, tüm üye devletlerin AİHM kararlarını uygulama yükümlülüklerini yerine getirmelerinin zorunlu olduğu vurgulandı. Euronews’in haberine göre tüm çabalara ve çağrılara rağmen Kavala’nın tutukluluğunun devam ettiği hatırlatılan raporda, Bakanlar Komitesi’nin üye ülkelerin AİHS’ne saygı göstermesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 2023 yılı raporuna göre, Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) en fazla emsal karar oluşturan ülke konumuna yükseldi. Raporda, Türkiye’nin ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı ve özgürlük ve güvenlik hakkı gibi temel insan hakları alanlarında birçok ihlale yol açtığı belirtildi.

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