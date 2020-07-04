Air France küçülmeye gidiyor

Fransa Hava Yolları'nın (Air France), 7 milyar euroluk devlet desteğini garantilemesine rağmen şirket bünyesinde 7 bin 500 kişilik istihdam kaybı yaşanacağını açıklaması ülkede tepkilere neden oldu.

Covid-19 salgını süresinde 3 ayı aşkın süredir büyük ölçüde uçuşlarını durdurmak zorunda kalan şirket ilk olarak 6 bin 500 kadro eksilterek küçülmeye gideceğini, 2022'ye kadar da bu sayının 7 bin 500'e çıkacağını açıkladı.

Cuma günü açıklama yapan şirket yönetimi, binlerce kişilik istihdam kaybının büyük kısmının emekli olan ya da istifa eden çalışanların yerine yeni kadro açılmayarak yaşanacağını duyurdu. Bunun yanında, gönüllü olarak işi bırakanların yerine yeni eleman alınmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Air France çalışanları yönetim kararını protesto etti

Cuma günü ülkenin en işlek hava limanı olan Paris Charles de Gaulle'de Air France Genel Merkezi önünde protesto gösterisi düzenleyen şirket çalışanları, milyar dolarlık devlet desteğine rağmen Air France yönetiminin bu kararı almasına tepki gösterdi.

Protestoya katılan Greenpeace France yetkilisi Sarah Fayoll ise, devletin Air France'a maddi destek verip, yöneticilerin iş kaybı husunda aldığı karara ses çıkarmayarak büyük bir suça ortak olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde günlük 15 milyon euro zarar etti

Air France, Covid-19 salgınının Avrupa ve tüm dünyada etkili olduğu yaklaşık üç aylık dönemde birçok ülkenin sınırlarını kapatması ve alınan önlemler neticesinde uçuşlarının yüzde 95'ini durdurmak zorunda kalmıştı.

Şirket yöneticileri söz konusu dönemde Air France'ın günlük 15 milyon euro zarar ettiğini ve 2024'e kadar bu zararın telafi edilemeyeceğini açıklamıştı.

Temelleri 1933 yılında atılan Air France, Mart 2015 itibarı ile Covid-19 salgını başlangıcına kadar 95 ülkede 191 farklı noktaya uçuş gerçekleştiriyordu.