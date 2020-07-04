"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Air France küçülmeye gidiyor

04 Temmuz 2020, Cumartesi 17:16
Fransa Hava Yolları'nın (Air France), 7 milyar euroluk devlet desteğini garantilemesine rağmen şirket bünyesinde 7 bin 500 kişilik istihdam kaybı yaşanacağını açıklaması ülkede tepkilere neden oldu.

Covid-19 salgını süresinde 3 ayı aşkın süredir büyük ölçüde uçuşlarını durdurmak zorunda kalan şirket ilk olarak 6 bin 500 kadro eksilterek küçülmeye gideceğini, 2022'ye kadar da bu sayının 7 bin 500'e çıkacağını açıkladı.

Cuma günü açıklama yapan şirket yönetimi, binlerce kişilik istihdam kaybının büyük kısmının emekli olan ya da istifa eden çalışanların yerine yeni kadro açılmayarak yaşanacağını duyurdu. Bunun yanında, gönüllü olarak işi bırakanların yerine yeni eleman alınmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Air France çalışanları yönetim kararını protesto etti

Cuma günü ülkenin en işlek hava limanı olan Paris Charles de Gaulle'de Air France Genel Merkezi önünde protesto gösterisi düzenleyen şirket çalışanları, milyar dolarlık devlet desteğine rağmen Air France yönetiminin bu kararı almasına tepki gösterdi.

Protestoya katılan Greenpeace France yetkilisi Sarah Fayoll ise, devletin Air France'a maddi destek verip, yöneticilerin iş kaybı husunda aldığı karara ses çıkarmayarak büyük bir suça ortak olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde günlük 15 milyon euro zarar etti

Air France, Covid-19 salgınının Avrupa ve tüm dünyada etkili olduğu yaklaşık üç aylık dönemde birçok ülkenin sınırlarını kapatması ve alınan önlemler neticesinde uçuşlarının yüzde 95'ini durdurmak zorunda kalmıştı.

Şirket yöneticileri söz konusu dönemde Air France'ın günlük 15 milyon euro zarar ettiğini ve 2024'e kadar bu zararın telafi edilemeyeceğini açıklamıştı.

Temelleri 1933 yılında atılan Air France, Mart 2015 itibarı ile Covid-19 salgını başlangıcına kadar 95 ülkede 191 farklı noktaya uçuş gerçekleştiriyordu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Air France, küçülme
Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Fransa Türkiye'den özür dilemek zorunda'

    İran'da elektrik santralinde yangın çıktı

    Japonya'da sel felaketi: 15 ölü

    Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

    İran'da devlet salgın nedeniyle ek önlemler aldı

    Kerkük'te sağlık sistemi çöküyor

    Kuzey Kore, ABD ile görüşmeyi planlamıyor

    Air France küçülmeye gidiyor

    Van Gölü'nde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı

    Sakarya'daki patlamaya ilişkin gözaltılar var!

    Bakan Koca'dan endişelendiren açıklama

    Ayasofya bir kararnameyle açılabilir

    TBMM'nin yeni Başkanı seçilecek

    Akşener: Erdoğan’ın masasında erken seçim planı var

    İran'da da maske zorunlu oluyor

    Toplam vaka sayısı 11 milyon 205 bini geçti

    Türkiye'den Mısır'a tepki

    Rusya'da ölü sayısı 10 bin 27'ye yükseldi

    Kovid-19 bu şekilde görüntülendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değerler ters-yüz edilince
    Faruk ÇAKIR

    Z kuşağı ve eğitim
    Cevher İLHAN

    “Müjde; zam yok!”muş…
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu, korkunç bir rakam değil mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Kusuru örtmenin yolu onu görmektir
    H. Muharrem OKUR

    “Medrese-i Yusufiye kitabı” ile yangınları söndürelim
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu ihmalin sorumlusu kim?
    Sebahattin YAŞAR

    Hak etmeden gelen, hak ettiği ile gider

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.