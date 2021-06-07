Aksa’yı yine bastılar

İsraİl polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi.

Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, 72 fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa’nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan Harem-i Şerif’e baskın düzenlediği belirtildi. İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif’in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa’dan ayrıldığı kaydedildi. Fanatik Yahudilerin öğleden sonra da baskınlarını sürdürmeleri bekleniyor. Dün sabah ve öğleden sonra fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına sebep oldu. Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994’te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslâmî İşler ve Mukaddesat Bakanlığı’na bağlı Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi’nin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003’ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail’in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlâl edildiğini belirtiyor.

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