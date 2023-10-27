"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Allah bize yeter

27 Ekim 2023, Cuma 19:26
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda eşi ve çocuklarının yanı sıra ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden Al Jazeera televizyonu Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh, İsrail’in onları susturamayacağını ve görevlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi. Dahduh, yaptığı açıklamada, İsrail’e mesaj verdi.

İsrail’in, sivilleri hedef aldığını ve ailelere dönük katliamlar işlediğini vurgulayan Dahduh, “Her ne olursa olsun biz en nihayetinde Rabbimizin razı olduğu şeyi söylemeye devam edeceğiz. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” dedi. Dahduh, “Bu çok acı bir bedel, ancak önemli olan bunun sesimizi susturamayacak oluşu. Biz, halkımız ve bu asil insani mesaj karşısında görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Allah’tan geldik ona döneceğiz” diye konuştu. Katar merkezli Al Jazeera televizyonundan yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bir evi hedef aldığı saldırısında Dahduh’un eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 336
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muğla - Yatağan'da orman yangını çıktı

    3 bin çocuk 1700 kadın öldürüldü

    Allah bize yeter

    Gazze’de salgın hastalık yayılma endişesi artıyor

    Öğrencilerin hayal kırıklığı

    Ekran süresi uzadı, şaşılık 5 kat arttı

    İsveç’ten sınır dışı edilecek

    Mescid-i Aksa'da sadece 5000 Filistinli Cuma Namazı kılabildi

    İsrail, insani yardıma da karşı çıkıyor

    ''Susturulmayacağım''

    İsrail bir camiyi daha bombaladı

    Gazze'de 29 bin konut tamamen yıkıldı

    Mısır’da yerleşim yerine füze düştü: 5 kişi yaralandı

    BIRAKIN GAZZE YAŞASIN

    Yahudi Fransız Yazar Cohen: Gazze için birlik olun

    Dünya Guterres’in yanında

    NYT: Hastaneyi İsrail vurdu

    Açlık sınırı 15 bin lirayı geçti

    Saldırılarda katledilen Filistinlilerin yarısı çocuk

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıdaki kirlenme hukukla temizlenir
    Mehmet ÇETİN

    Her şey yerinde güzeldir
    Orhan Ali YILMAZ

    Meşrûtiyetten şu “Demokratik” Cumhuriyete…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muhammet ÖRTLEK

    Gazze için Güvenlik Konseyi’nde vetolaşma
    Nimet Ortakaş

    Kayseri Kitap Fuarı'nda ağlamak
    Genel

    Nurdan Katreler
    Sebahattin YAŞAR

    Boğazımda düğümlenir yaşamak
    Ali HAKKOYMAZ

    Kitap gibisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.