Alman Bakan: Irkçılık sıradanlaştı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hanau şehrinde 19 Şubat 2020’de düzenlenen ırkçı saldırıda 9 göçmenin öldürüldüğünü hatırlatarak ülkede günlük yaşamda ırkçılığın var olduğunu söyledi.

Maas, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Hanau’da bir yıl önce 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırıdan duyduğu üzüntüyü ifade etti. “Ülkemizde ırkçılık günlük hayatta sıradanlaştı, hayatı mahvediyor, öldürüyor. Hanau’da olanları hiçbirimiz tahmin etmedik diyemez.” değerlendirmesinde bulunan Maas, iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilâtı’nın Almanya’da 33 bin aşırı sağcının yaşadığını, bunların 13 binin şiddet eğilimli olduğunu açıkladığını hatırlattı.

Maas paylaşımında “Bu eğilim artıyor. Neden bizde bütün alarm zilleri çalmıyor?” sorusunu da sorarak kurbanların yakınlarına yönelik tutumu eleştirdi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Almanya’daki bütün insanların güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri gerektiğini belirterek “Aşırı sağcılık, ırkçılık ve antisemitizm zehrini yayanlara karşı hür yaşama tarzımızla mücadele ediyoruz.” paylaşımında bulundu.