Almanya, ABD’den 35 adet F-35 alacak

Alman hükümetinin Tornado uçaklarının yerine ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı alacağı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Alman ordusu 100 milyar avroluk yeni modernizasyon programı kapsamında hava kuvvetlerini F-35 savaş uçaklarıyla donatmak istiyor. Üretici Lockheed Martin'den alınacak yeni F-35 savaş uçakları, 1980’den beri Alman Hava Kuvvetlerinde kullanılan ve ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alacak. Dünyanın en modern savaş uçağı olarak sunulan F-35’lerden Almanya'nın en fazla 35 adet alması planlanıyor. AA

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