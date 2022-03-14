Almanya, ABD’den 35 adet F-35 alacak

Alman hükümetinin Tornado uçaklarının yerine ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı alacağı bildirildi.
Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Alman ordusu 100 milyar avroluk yeni modernizasyon programı kapsamında hava kuvvetlerini F-35 savaş uçaklarıyla donatmak istiyor.
Üretici Lockheed Martin'den alınacak yeni F-35 savaş uçakları, 1980’den beri Alman Hava Kuvvetlerinde kullanılan ve ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alacak.
Dünyanın en modern savaş uçağı olarak sunulan F-35’lerden Almanya'nın en fazla 35 adet alması planlanıyor.
AA