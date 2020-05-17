Almanya’da camiden yemek yardımı

Almanya’nın Düren şehrinde Diyanet İşleri Türk İslâm Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camii, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle haftanın üç günü şehirdeki ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapıyor.

Her yıl Ramazan ayında düzenli iftar veren ancak bu yıl virüs salgını sebebiyle camide bir araya gelemeyen yardımsever cami cemaati, yardıma muhtaç üyeleri, ihtiyaç sahipleri ve mültecilere yönelik yardım kampanyasıyla günlük 200’den fazla kişiye yemek dağıtıyor. DİTİB Düren Fatih Camii Dernek Başkanı Mustafa Balıkçı, şehir yetkililerinden aldıkları izinle, hijyen kurallarına uyularak Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kadınlar kolu üyeleri tarafından hazırlanan yemeklerin, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Caminin Kadın Kolları Başkanı Yonca Zeynep Işık, bu yıl Ramazanda camilerinde hayır kapısının kapanmasına gönülleri elvermediği için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Işık, “Kadın gönüllülerle 200’ün üzerinde ihtiyaç sahibine farklı menü ile sıcak yemek yapıp evlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. AA

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