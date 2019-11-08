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8 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Almanya'da ırkçı cinayet kurbanı olmuştu: Kubaşık'ın ismi bir meydana verildi

08 Kasım 2019, Cuma 22:18
Almanya’nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 4 Nisan 2006'da katledilen Mehmet Kubaşık'ın ismi bir meydana verildi.

Meydanda düzenlenen törene Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sireau, ırkçı cinayete kurban giden Mehmet Kubaşık'ın eşi Elif ile kızı Gamze Kubaşık ile çevre sakinleri katıldı.

Başkonsolos Cebeci, burada yaptığı konuşmada, NSU terör örgütünün 8'i Türk 10 kişiyi öldürdüğünü hatırlatarak, bu acılı ailelerin uğradığı insafsız muamelenin toplumun hafızasında hala tazeliğini koruduğunu söyledi.

İnsanların bir yandan en yakınlarını vakitsiz kaybetmenin acısını yaşarken, diğer yandan çeşitli iftira ve mesnetsiz suçlamalara da maruz kaldıklarını belirten Cebeci, uzun süren ve sonuçsuz kalan NSU davalarının toplumun adalet duygularını tatmin etmediğini ifade etti.

Son dönemde batılı ülkelerde artan yabancı düşmanlığına değinen Cebeci, "Artan ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılar, başta Türk toplumu olmak üzere göçmen toplumundaki endişeyi de arttırmıştır. Kutsal mekanlarımız olan camilerimiz bile hedef alınmaktadır. Irkçılığa, ayrımcılığa ve her türlü yabancı düşmanlığına karşı durmak için hep birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.

"Irkçılığa karşıyız"

Belediye Başkanı Sireau ise Dortmund kentinin çok kültürlü, renkli ve toleranslı bir şehir olduğunu, bu özelliklere düşman olanlara karşı durduklarını dile getirdi.

Sireau, "Biz ırkçılara karşıyız, başkalarını dilinden, ırkından, kültüründen dolayı dışlayanlara karşıyız. Bizden sonraki kuşakların isminin yaşatılması ümidiyle, ailesinden sökülüp alınan Mehmet Kubaşık ismi bu vesileyle yıllarca korunup, saygıyla anılacaktır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık ise konuşmasında, "Ben sürekli Nazilerin bu cinayeti işleyebileceğini dile getirdim fakat bizi dinlemediler. Babam ve bizimle ilgili kötü şeyler düşünülmesini sağlamaya çalıştılar. Ben o zamanlar babamın ikinci kez öldürüldüğünü söylemiştim." dedi.

Bu günün kendileri için önemine vurgu yapan Kubaşık, "Bugün, 13 yıl sonra bu meydana onun ismi veriliyor ve bu meydan babamın anılarını yaşatıyor. Her gün buradan insanlar geçecek ve insanlara babamı hatırlatacak. Bu yaşananların bir daha yaşanmamasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mehmet Kubaşık'ın isminin yazdığı tabela alkışlarla açıldı.

NSU örgütü

NSU'nun varlığı Kasım 2011'de tesadüf sonucu Thüringen eyaletinde gün yüzüne çıkmış, ardından Federal Başsavcılık soruşturma başlatmıştı.

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla 2013’te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018'de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanığa da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası verilmişti.

AA

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