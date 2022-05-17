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17 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Almanya’da Messkirch Camisi ibadete açıldı

17 Mayıs 2022, Salı 19:00
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Messkirch beldesinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Camisi, törenle ibadete açıldı.

Kur’an-ı Kerim okunarak başlayan açılış töreninde konuşan Messkirch Belediye Başkanı Arne Zwick, beldede yaşayan tüm insanların ve grupların uyumunun kendileri için önemli olduğunu vurguladı.  Bu projeyi de iyi bir ortaklıkla geliştirdiklerini dile getiren Zwick, “Bu eserde ortaklık kadar, şeffaf yaklaşımın da önemli bir etkisi var. Halk desteği var. Herkesin memnuniyetiyle birlikte inşa edilen bu mabedin, belde sakinleri için huzurlu bir yer olmasını diliyorum. Barışı ve huzuru sağlamak, karşılıklı anlayış ve güven gerektirir. El birliği ve gönüllü çalışmayla bu eser oluştu. Bütün bunlar ancak temel doğru ise oluşur, kum üzerine bina inşa edilmez. Messkirch’e bu güvenimiz var. Caminin hayırlı olmasını canı gönülden diliyorum.” dedi. 

GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ OLACAK     

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen de yeni inşa edilen camilerin sadece ibadet için değil, buluşma, tanışma, ortak hareket, karşılıklı kabul ve çeşitlilik için mekanlardan oluştuğunu belirtti.  Türkmen, sözlerine şöyle devam etti: “Buralar herkese açık ve herkesin hayatla dolu olduğu yerlerdir. Yeni inşa edilen cami, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü, Almanya’daki ortak geleceğimizin bir tabelasıdır. Bu, bir bütün olarak toplum için bir temel, bir yatırım ve bir faydadır. Bütün bu çalışmalar bizim uzun zamandır buranın parçası olduğumuzu ve burada ortak bir geleceğimizin olduğunu gösteriyor. Yerel yönetim, siyaset ve kent toplumu da bu bir arada yaşama inşasını tercih etti. Çünkü bu destek olmadan projenin gerçekleşmesi düşünülemezdi ve bu güvene dayalı iş birliği toplumda her düzeyde devam edecek. Bu caminin yapımı için maddi ve manevi destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum.”  

Yoğun katılım oldu    

Açılış törenine ayrıca Federal Parlamento Milletvekili Robin Mesarosch, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosluğu muavin konsolosu Nesimi Emci, Stuttgart DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Musa Uzun, Württemberg DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı İsmet Harbi, çevre DİTİB Camisi dernek başkanları ve din görevlileri ile cami cemaati katıldı. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde caminin açılış kurdelesi kesildi. 4 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen cami, yaklaşık 400 metrekare ibadet alanına sahip. 20 metre uzunluğunda tek minaresi, bir ana kubbe ve 4 küçük kubbesi ile üç kattan oluşan camide, mescid, toplantı salonu, kütüphane ve dersliklerin yanı sıra gasilhane, çocuklar için sınıf ve oyun alanı, gençlere, yetişkinlere ve kadınlara özel lokal gibi hizmet alanları bulunuyor.

AA

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