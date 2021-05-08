Almanya'da toplam vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu aştı. Ülkede, vaka sayısının artış gösterdiği bölgelerde kısıtlamaların uygulanmaya başlamasının ardından yeni vaka sayıları düşme eğilimi gösterdi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 685 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 507 bin 673'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 238 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı 84 bin 648'e çıktı.

Vaka sayılarında düşme eğilimi

Almanya’da haftalık vaka sayılarının 100 bin kişide 100’ü aştığı bölgelerde dışarı çıkma ve temas kısıtlamalarının uygulanmaya başlamasının ardından nisan ortasından bu yana yeni vaka sayıları düşme eğilimi gösterdi.

17 Nisan’da 23 bin 804 olan yeni vaka sayısı, 24 Nisan’da 23 bin 392, 1 Mayıs’ta da 18 bin 935’e düşmüştü.

Dün 125,7 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 121,5'e geriledi. Bu sayı, 24 Nisan’da 164 ve 1 Mayıs’ta 149 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 147 bin 100'e ulaştı.