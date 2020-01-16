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16 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Almanya Dışişleri Bakanı, Hafter'le görüşecek

16 Ocak 2020, Perşembe 12:38
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Moskova'daki barış masasından kalkan Halife Hafter'le Libya'da görüşecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazi'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, Berlin süreciyle Libya'da barış görüşmelerine başlama konusunda uzun zamandır en iyi fırsatın yakalandığını belirterek, "Aylardan beri ülke dışından gelen silah ve savaşçıların ölümcül akışını nasıl durduracağımızı müzakere ediyoruz. Bu konuda uzlaşmaya varmak için pazar günü tüm önemli uluslararası aktörleri masaya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştüğünü anımsatan Maas, şöyle devam etti:

"Bugün de AB dışişleri bakanları adına, General Hafter ile görüşeceğim. Mesajımız açık, bu çatışma kimse tarafından askeri olarak kazanılmaz. Tam aksine, bu çatışmayı uluslararası etkiden kurtaracak ve böylelikle şimdi siyasi sürecin ve BM Özel Temsilcisi (Ghassan) Salame'nin yönetiminde savaş sonrası düzen için Libya içi müzakerelerin yolunu açacak bir pencere aralıyoruz. Tarafların Libya'nın geleceğini Libyalıların eline almak için bu fırsatı değerlendireceklerini ümit ediyorum."

Maas, bunun için gerçek bir ateşkese hazır olmaya ve iki tarafın BM'nin önerdiği diyalog formatlarına katılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Etiketler: Almanya Dışişleri Bakanlığı, Hafter, görüşme
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