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24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Almanya’nın Bavyera eyaletinde sevindiren gelişme

24 Şubat 2021, Çarşamba 00:37
Bavyera’daki yaklaşık 350 okulda İslam din dersinin seçilmesi mümkün olacak.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde İslam din dersinin gelecek eğitim öğretimin yılından itibaren seçmeli ders olarak okutulacağı bildirildi.

Bavyera eyaletinin internet sayfasında yer alan açıklamada, başarılı bir pilot projenin ardından eyalet hükümetinin İslam din dersinin seçmeli ders olarak okutulmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, böylelikle gelecekte Müslüman öğrencilerin "din eğitimi" ve "ahlak" derslerine alternatif olarak İslam din dersini seçebileceği ifade edildi.

Bu derste İslam dinine ilişkin bilgilerin yanı sıra, Almanya ve Bavyera anayasalarının ruhuna uygun temel değerlerin Almanca olarak okutulacağı aktarılan açıklamada, dersin kamu okullarında öğretmenlik yapamaya yetkili veya benzer pedagojik yeterliğe sahip devletin öğretmenleri tarafından verileceği kaydedildi.

Açıklamada, dersin verilmeye başlanacağı 2021-2022 eğitim öğretim yılında Bavyera’daki yaklaşık 350 okulda İslam din dersinin seçilmesinin mümkün olacağı bilgisi paylaşıldı.

Bavyera Eğitim Bakanı Michael Piazolo, İslam din dersinin talebe göre daha da genişletilebileceğini söyledi.

Piazolo, İslam din dersinin uygulamaya geçirilmesinin entegrasyonun ne kadar ciddiye alındığının gösterilmesi açısından Müslüman topluma yönelik bir sinyal olduğunu kaydetti.

Eyalet hükümetinin kararı, Bavyera Eyalet Meclisinde de kabul edilmesinin ardından uygulamaya geçecek.

2009’da başlatılan pilot proje kapsamında okutulan İslam din dersine yaklaşık 360 ilk ve orta okulda şu an 17 bin Müslüman öğrenci katılıyor.

Bavyera’da 160 binden fazla Müslüman öğrenci bulunuyor. 

AA

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