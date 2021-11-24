Almanya’nın yılda 400 bin göçe ihtiyacı var

Almanya’da demografik nedenlerle iş gücü arzındaki düşüşün ancak yılda yaklaşık 400 bin kişilik bir net göç olması durumunda telafi edilebileceği bildirildi.

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan araştırmada, Almanya’da nüfusta yaşlıların artan oranı nedeniyle, iş gücü arzı 2035 yılına kadar mevcut 47,4 milyon kişiden 7,2 milyon daha az olacağı ortaya konuldu. Ülkede nüfusun yaşlanmasının neden olduğu iş gücü arzındaki düşüşün ancak yılda yaklaşık 400 bin kişilik bir net göç olması durumunda telafi edilebileceğine işaret edilen araştırma raporunda, bunu başarmanın zor olacağı vurgulandı.

IAB’nın araştırmasına göre, ülkede daha fazla eğitimle verimlilik artırılırsa azalan iş gücü arzının etkisi hafifleyebilecek. Araştırmada, 2060’a kadar ise ülkede iş gücü arzının 16 milyon azalacağı tahmin edilerek, yılda 100 bin kişilik net göç ile kadın ve ileri yaş istihdamında daha fazla artış olursa, düşüş 2035 yılına kadar yaklaşık 3 milyon ile sınırlı olacak.

Öte yandan Belarus-Polonya sınırındaki Almanya’ya göçme arayışındaki kişiler sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor. Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Almanya’ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler kendileri için ayrılan lojistik merkezindeki kapalı alanda bekliyorlar