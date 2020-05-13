Almanya, sınırlarda yaptığı kontrolleri gevşetecek

Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kara sınırlarında başlattığı kontrolleri gevşeteceği bildirildi.

Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kara sınırlarında başlattığı kontrolleri gevşeteceği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Fransa, İsviçre ve Avusturya sınırındaki kontrollerinin 15 Haziran’a kadar uzatıldığını belirtti.

Ancak söz konusu 3 ülkenin sınırında kontrollerin 16 Mayıs’tan itibaren gevşetileceğini belirten Seehofer, bu sınırlarda sistematik kontrollerin yapılmayacağını ve tüm sınır kapılarının açılacağını ifade etti.

Seehofer, öğrenciler gibi bazı grupların sınırları geçebilmesine imkan vermek için çalışmalar yapıldığını aktardı.