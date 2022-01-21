Almanya ve İngiltere, Ukrayna konusunda Rusya'yı uyardı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna'ya askeri saldırısının “ağır ve ciddi” faturası olacağı uyarısında bulundu.

Ukrayna krizi konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştiren iki lider, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri bir saldırı gerçekleştirmekten kaçınmasının önemine değindi. İki lider Rusya’nın olası saldırısı halinde Moskova’nın bunun kendisi için önemli ve ciddi maliyete yol açacağının farkında olması gerektiği uyarısında bulundu. Scholz ve Johnson, Rusya’nın Ukrayna’yı olası istilasının “stratejik bir hata” olacağı degerlendirmesinde bulunurken, İngiltere Başbakanı, NATO müttefiklerinin koordineli bir yanıt üzerinde birlikte çalışmasının önemini vurguladı. Euronews Türkçe

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