Almanya ve İran, Irak'taki saldırıyı kınadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı. Türkiye de saldırı kınayarak olayın terör örgütü kaynaklı olduğuna dikkati çekmişti.

Almanya, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı. Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Duhok ilindeki saldırı kınanarak, sivillerin korunmasının her koşulda birinci öncelik olması gerektiği kaydedildi ve ölenlerin ailelerine taziye dileğinde bulunuldu. İran Dışişleri Bakanlığı da söz konusu saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Irak'ın Zaho ilçesindeki saldırıyı kınadığını bildirdi. Kenani, saldırıda ölenlerin ailelerine, Irak hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu. AA

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