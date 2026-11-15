Ekrem İmamoğlu: Niçin 20 ay tutuklu kaldı bu insanlar?

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tahliye edilenlere ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu: Bu dava çökmüştür İmamoğlu, ”Tahliye edilen arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Niçin 20 ay tutuklu kaldı bu insanlar? Tutuksuz yargılama olsaydı hiçbir şey değişmeyecekti. Tutsak arkadaşlarımızın tutukluluğu niçin devam ediyor? Tarihte böyle bir zulüm yoktur! Çekin ellerinizi milletin hürriyetinden!” Haber Merkezi

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