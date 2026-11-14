Fon vurgunu paraları dışarı çıkıp vergisiz geri dönecekti

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, fon krizine ilişkin yaptığı açıklamada, fondan kazanç sağlayan kişilerin paralarını yurt dışına çıkardığını öne sürdü.

Karaman, “Eğer bu fon vurgunu, soygunu dile getirilmeseydi belki bu paralar sessizce hepsi yurt dışına gidecekti, daha sonra Temmuz 2027’de 20 yıl vergi ödememek üzere Türkiye’ye getirilecekti” dedi.

Geçen temmuz ayında çıkarılan kanuna dikkat çeken Karaman, yurt dışındaki parasını Temmuz 2027’ye kadar Türkiye’ye getirenlerin 20 yıl vergi ödemeyeceğini ileri sürdü.

Paranın kaynağının sorgulanmadığını belirten Karaman, miras yoluyla çocuklara devrinde ise yüzde 1 vergi ödenmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Karaman, Türkiye’den yurt dışına çıkarılan paranın miktarının bilinmediğini, bu tutarın ülkenin dış borcu kadar olduğunun ileri sürüldüğünü söyledi.

Bilecik - Anka