Amsterdam’da “ilk ezan” heyecanı

Amsterdam’da ilk defa hoparlörden ezan okundu. Cami cemaati ve semt sakinleri, ezanın okunuş anını cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Amsterdam’da Faslıların gittiği Mavi Cami’de geçen hafta çatıdaki kablonun kesilmesi sebebiyle engellenen Cuma ezanının hoparlörden okunması bu hafta tekrar denendi. Çoğunlukla Faslıların gittiği Mavi Cami’de, Cuma namazı ezanı geçen hafta yaşanan engellemeye rağmen bu hafta hoparlörden okundu. Amsterdam’da ilk defa hoparlörden okunan ezanı dinlemek için dışarıda bekleyen cami cemaati ve semt sakinleri, ezanın okunuş anını cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Camilerin yüzde 7’sinde ezan okunuyor

Caminin basın sözcüsü Nourdeen Wildeman, geçen hafta okunamayan ezanın bu hafta okunmasından mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Hollanda’da camilerin yüzde 7’sinde ezanın yıllardır hoparlörden okunduğunu fakat bunun başşehir Amsterdam’da bir ilk olduğuna dikkat çeken Wildeman, “Semt sakinlerinin ezanın hoparlörden okunmasına farklı tepkiler var. Eleştiriler olsa da genel olarak tepkiler olumlu. Ezanın okunacağını ilân ettiğimizde yaygara kopsa da bu daha çok semt sakinlerinden değil siyasetçilerden geldi” diye konuştu.

80’li yıllardan bu yana anayasal hak

Semt sakinlerinden Ursula van Spronsen, “Okunan ezan kulağa çok hoş geliyor. Bugün özellikle ezanı dinlemeye geldim. Daha önce de cami açıldığında dinlemiştim, çok hoşuma gitmişti. Camiye çok yakın bir yerde oturuyorum, evimden çok fazla duyulmasa da her hafta dinleyebilirim” dedi. Geçen hafta ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan, caminin çatısına giden kablonun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilmesi sonucu engellenmişti. Anayasada güvence altına alınarak dini inancın özgürce yaşanması öngörülen Hollanda’da, 1980’li yıllarda düzenlenen yasa ile ibadet sırasında dinlerin kendi inancına göre çağrı yapılmasına izin verildi. Anayasa gereği yasaklama yetkisi olmayan belediyeler, sadece ezanın süresi ve sesin desibeli konusunda kısıtlama getirme yetkisine sahip. Yaklaşık 500 cami bulunan Hollanda’nın farklı kentlerindeki bazı camilerde ezan yaklaşık 30 yıldır hoparlörden okunuyor.