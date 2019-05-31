Ankete göre İngiltere'de Liberaller önde

İngiltere'de bir ankete göre, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin devamını savunan Liberal Demokrat Parti ilk sıraya yerleşti.

Araştırma şirketi YouGov'un The Times gazetesi için bin 763 kişi ile gerçekleştirdiği ankete göre İngiltere'de yapılacak bir genel seçimde AB üyeliği yanlısı Liberal Demokrat Parti yüzde 24 oy oranıyla birinci olacak. Liberalleri yüzde 22 oy oranıyla Brexit Partisi izlerken, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi yüzde 19'arlık oy oranlarıyla 3. sırayı paylaşacak. Ankete göre Yeşil Parti de bir genel seçimde yüzde 8'lik oy oranını yakalayacak. Ülkede geçen hafta yapılan Avrupa Parlamentosu seçiminde aşı sağ siyasetçi Nigel Farage'ın liderliğindeli Brexit Partisi yüzde 31,6 ile birinci, Liberaller yüzde 20,3 ile ikinci sırada gelmişti. Seçimde 3. sıraya düşen İşçi Partisinin oyu yüzde 14,1'e, 5. sıraya düşen Muhafazakar Parti’nin oyu ise yüzde 9,1’e kadar gerilemişti. AP seçiminde Brexit yanlısı partilerin toplam oyu yüzde 35 olurken, Brexit karşıtı partiler toplamda yüzde 40 oy oranına ulaşmıştı. AA

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