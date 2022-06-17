AP’den Yunanistan’ı kınama çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesiyle ilgili yeni raporlar üzerine Avrupa Komisyonu'na bir mektup yazarak bütün üye devletlerin hukukun üstünlüğünü sağlaması gerektiğini vurguladı ve her türlü şiddet kullanımının kınanması gerektiğini belirtti.

Yunanistan 2 yılda 42 bin göçmeni geri itti: "Buz dağının görünen yüzü" AP Sivil Özgürlükler Komitesi Başkanı Juan Fernando Lopez Aguilar'ın, Avrupa Komisyonu'nun göç ve insan haklarından sorumlu üyeleri Margaritis Schinas, Vera Jourova ve Ylva Johansson'a hitaben yazdığı mektupta, uluslararası koruma arayan onlarca kişinin Meriç Nehri'nin kara sınırı bölgesinden Türkiye'ye geri itildiğine ilişkin raporlardan söz edildi. Raporların AB'nin dış sınırlarında Yunan polis yetkililerinin dahliyle “can kaybı, insanlık dışı muamele, iltica prosedürüne erişimin engellenmesi ve geri göndermelerin" yaşandığına dair önemli endişeler uyandırdığını ifade eden Aguilar, mektupta AB Komisyonunun "herhangi bir şiddet kullanımını kınama görev ve sorumluluğu" olduğunu anımsattı.

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