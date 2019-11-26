Arnavutluk'ta deprem: 16 ölü

Arnavutluk'ta sabaha karşı meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az 16 kişinin öldüğü, 600'den fazla yaralı olduğu belirtildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da sabah saat 05.54 sıralarında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dıraç şehrinde meydana gelen depremde 16 kişinin öldüğü bildirildi. Cumhurbaşkanlığı, depremde ölenlerin anısına bayrakların yarıya indirildiğini açıklandı.

Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.

Deprem nedeniyle çok sayıda binada hasar meydana geldi, bazı binalar tamamen yıkıldı.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tiran'ın 30 kilometre batısındaki Dıraç kenti yakınları olan deprem, yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Tiran 09.10 sularında 6.3 büyüklüğünde ikinci bir depremle daha sallandı.

Yetkililer depremin ardından yüzlerce artçı meydana geldiğini, en büyüğünün 5.5 olduğunu açıkladı.

Kosova Hükümeti, düzenlediği olağanüstü oturumda, depremin neden olduğu zararların giderilmesi için komşu Arnavutluk'a 500 bin euro tahsis edilmesini kararlaştırdı. Kosova ayrıca arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bir ekip gönderdi.

Kuzey Makedonya da deprem nedeniyle Arnavutluk'a yaklaşık 100 bin euro yardımda bulunacağını açıkladı.