"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

''Artık tepkiden öte bir adıma ihtiyaç var''

11 Mayıs 2021, Salı 18:30
Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Karadağ'ın önde gelen isimleri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısını kınadı.

'Derhal toparlanmalı ve ümmetin vahdetini temin etmeliyiz'

 

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri), İsrail'in son günlerde Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki göstererek uluslararası aktörlerin barış ve huzuru tesis etmek için mümkün olan en kısa sürede müdahale etmesi istendi.

 

Birliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kurum olarak Kudüs'teki son olayları yakından takip ettikleri, İsrail güçlerinin kutsal Mescid-i Aksa’ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik yaptığı saldırılar ve şiddet sonucunda onlarca masum insanın öldürülmesi ve yüzlercesinin yaralanmasından dolayı derin endişe duydukları kaydedildi.

Ramazan ayının bu günlerinde Mescid-i Aksa’ya ve ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırıların hiçbir din tarafından kabul edilemez olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu şiddet eylemlerinin, uluslararası sözleşmelerdeki ibadethanelerin dokunulmazlığı ilkelerine göre insanlık dışı ve medeniyet karşıtı eylemler olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu nedenle, uluslararası aktörlerin, Mescid-i Aksa’ya ve masum Müslümanlara yönelik yapılan bu şiddeti durdurmak ve barış ve huzuru tesis etmek için mümkün olan en kısa sürede müdahale edeceklerine inancımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlığın iyiliği ve geleceği açısından dünyanın her yerinde barışın hakim olması için yüce Allah'a dua ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esad Durakovic, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin nesillerdir saldırıya uğradığını ifade ederek "Son günlerde yaşananlar beklenen bir şeydi. Bunun herkes farkında. İsrail ve dünya genelinde büyük güce sahip Hristiyan siyonistlerin yegane amacı, Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve yerine Yahudi tapınakları inşa etmektedir. " dedi.

Müslüman dünyasının Mescid-i Aksa'da yaşananlara yeterli derecede tepki gösteremediğine işaret eden Durakovic, "Bölgede ve dünya genelinde yalnızca Türkiye'nin gerçek bir siyasi aktör olduğunu söyleyebilirim. Diğer Müslüman ülkeler daha çok dünya siyasetinin bir parçası. Filistinlilere yapılan bu zulme karşı tüm İslam dünyasından gerekli diplomatik ve siyasi tutum olmadığı için üzgünüm." diye konuştu.

Karadağ'da faaliyet gösteren önemli sivil toplum kuruluşlarından Toplumsal İttifak Başkanı Boris Raonic de uluslararası kurumların Filistinlilerin yaşadıklarına gözünü kapattığını söyleyerek "Orada yaşananları çok iyi biliyor ancak susmaya devam ediyorlar. Artık tepkiden öte bir adıma ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Modern dünyada İsrail'in yaptığı saldırı ve zulümlerin kabul edilemez olduğunu belirten Raonic, "İnsan haklarını gözeten kurumlar etkisiz kaldı. Etkili olsalardı bugün Mescid-i Aksa'da yaşananları izliyor olmazdık. Yani yaşananlar tek bir olay değil. Süregelen bir durumun devamı sadece." değerlendirmesini yaptı.

Raonic, son günlerde yaşananların bir medeniyet çatışması olduğunu ve bir an önce durdurulması gerektiğini kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Artık tepkiden öte bir adıma ihtiyaç var''

    'Uluslararası toplum işgalci ile kendi vatanını savunanı bir tuttu'

    BM, 'derin endişe' duymaya devam ediyor

    Bakanlıktan "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" genelgesi

    'Derhal toparlanmalı ve ümmetin vahdetini temin etmeliyiz'

    Beyaz rahmet Trabzon yaylalarını süsledi

    Ürdün ve Suudi Arabistan'dan uluslararası topluma Filistin çağrısı

    İsrail'e bir tepki de Venezuela'dan

    Bayram denetimleriyle ilgili Bakanlıktan açıklama

    Myanmar'daki gösterilerde 52 çocuk öldü

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırılarını şiddetle telin ediyoruz

    Srebrenitsa Anneleri: İsrail'in yaptığı soykırım ve zulmü durdurun

    Gazze'deki şehit sayısı 24'e yükseldi

    Tataristan’daki bir okulda silahlı saldırı: 1 öğretmen ile 8 öğrenci öldü

    Vaka sayısı sadece Ardahan'da arttı

    Bahar Kalkanı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

    Dünya Filistin'e sahip çıkmalı

    Dünya genelinde salgının son 24 saati

    Turiste açık büfe, millete kaynamayan tencere

    İsrail yeniden saldırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yılmadan devam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Nasıl kınadık ama!
    Cevher İLHAN

    İsrail zulmüne “kınama” klasiği
    Ahmet BATTAL

    Devletin kimliğiyle var olmak mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Bir mevsimin dönüş hazırlığı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Seni yeneceğiz ey virüs” diyene bak!
    Osman ZENGİN

    Hocalara yardım, hocalara yardım...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dünya Filistin'e sahip çıkmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.