''Artık tepkiden öte bir adıma ihtiyaç var''

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Karadağ'ın önde gelen isimleri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısını kınadı.

'Derhal toparlanmalı ve ümmetin vahdetini temin etmeliyiz'

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri), İsrail'in son günlerde Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki göstererek uluslararası aktörlerin barış ve huzuru tesis etmek için mümkün olan en kısa sürede müdahale etmesi istendi.

Birliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kurum olarak Kudüs'teki son olayları yakından takip ettikleri, İsrail güçlerinin kutsal Mescid-i Aksa’ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik yaptığı saldırılar ve şiddet sonucunda onlarca masum insanın öldürülmesi ve yüzlercesinin yaralanmasından dolayı derin endişe duydukları kaydedildi.

Ramazan ayının bu günlerinde Mescid-i Aksa’ya ve ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırıların hiçbir din tarafından kabul edilemez olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu şiddet eylemlerinin, uluslararası sözleşmelerdeki ibadethanelerin dokunulmazlığı ilkelerine göre insanlık dışı ve medeniyet karşıtı eylemler olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu nedenle, uluslararası aktörlerin, Mescid-i Aksa’ya ve masum Müslümanlara yönelik yapılan bu şiddeti durdurmak ve barış ve huzuru tesis etmek için mümkün olan en kısa sürede müdahale edeceklerine inancımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlığın iyiliği ve geleceği açısından dünyanın her yerinde barışın hakim olması için yüce Allah'a dua ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esad Durakovic, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin nesillerdir saldırıya uğradığını ifade ederek "Son günlerde yaşananlar beklenen bir şeydi. Bunun herkes farkında. İsrail ve dünya genelinde büyük güce sahip Hristiyan siyonistlerin yegane amacı, Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve yerine Yahudi tapınakları inşa etmektedir. " dedi.

Müslüman dünyasının Mescid-i Aksa'da yaşananlara yeterli derecede tepki gösteremediğine işaret eden Durakovic, "Bölgede ve dünya genelinde yalnızca Türkiye'nin gerçek bir siyasi aktör olduğunu söyleyebilirim. Diğer Müslüman ülkeler daha çok dünya siyasetinin bir parçası. Filistinlilere yapılan bu zulme karşı tüm İslam dünyasından gerekli diplomatik ve siyasi tutum olmadığı için üzgünüm." diye konuştu.

Karadağ'da faaliyet gösteren önemli sivil toplum kuruluşlarından Toplumsal İttifak Başkanı Boris Raonic de uluslararası kurumların Filistinlilerin yaşadıklarına gözünü kapattığını söyleyerek "Orada yaşananları çok iyi biliyor ancak susmaya devam ediyorlar. Artık tepkiden öte bir adıma ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Modern dünyada İsrail'in yaptığı saldırı ve zulümlerin kabul edilemez olduğunu belirten Raonic, "İnsan haklarını gözeten kurumlar etkisiz kaldı. Etkili olsalardı bugün Mescid-i Aksa'da yaşananları izliyor olmazdık. Yani yaşananlar tek bir olay değil. Süregelen bir durumun devamı sadece." değerlendirmesini yaptı.

Raonic, son günlerde yaşananların bir medeniyet çatışması olduğunu ve bir an önce durdurulması gerektiğini kaydetti.