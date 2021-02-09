Aşı üreticilerine mutasyon uyarısı

İngiliz-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca aşısının Güney Afrika’daki uygulamasının durdurulmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) inceleme başlattı.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Güney Afrika’nın, AstraZeneca aşısının etkinliğiyle ilgili uyanan şüpheler üzerine planlanan aşılamaları geçici olarak durdurması konusunda, “Bu endişe verici bir haber. Bu gelişme, aşıların hızlıca üretilip insanlara ulaştırılmak zorunda kalındığını gösteriyor” dedi. DW’deki habere göre “Virüslerin mutasyona uğradığını biliyoruz. Ve aşıların etkili olabilmeleri için mutasyonlara uyumlu hale getirilmesi gerektiğini de biliyoruz” diyen DSÖ Genel Sekreteri, DSÖ Strateji Grubu’ndan uzmanlarla bir araya geleceklerini ve AstraZeneca aşısı konusunda verilecek tavsiyeyi görüşeceklerini kaydetti. DSÖ Bilim heyeti Başkanı Soumya Swaminathan da, “Aşının hiçbir işe yaramadığı sonucuna hemen varmamalıyız” diyerek ek araştırmaların gerekli olduğunu belirtti.

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