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1 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Ateşkeş görüşmeleri Mısır’da olacak

31 Mart 2024, Pazar 23:57
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, ABD, Mısır ve Katarlı yetkililer yarın İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes müzakerelerini ilerletmek için geliştirilen çerçeveyi tartışmak üzere Mısır’da bir araya gelecek.

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart’ta Katar’ın başkenti Doha’ya gitmişti. İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha’ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu. İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon’un de yer aldığı belirtilmişti. Haaretz gazetesi, İsrail’in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü. İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

 

AA

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