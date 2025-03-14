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14 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz

14 Mart 2025, Cuma 14:41
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes konusundaki tekliflere katıldıklarını ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve krizin çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini söyledi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, bir gazetecinin, ABD'nin Ukrayna'da 30 günlük acil ateşkes teklifi ile ilgili sorusunu cevapladı.

Ukrayna krizinin çözümüyle ilgilendiği için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Putin, Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika'ya da ayrıca minnettar olduğunu aktardı.

Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve krizin çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor." dedi.

Sahadaki durum ile ilgili olarak kendisinin dün Kursk bölgesine gittiğini ve buradaki durum ile ilgili bilgi aldığını anımsatan Putin, buranın tamamen Rus ordusunun kontrolü altında olduğunu, bölgenin tamamen izole edildiğini kaydetti. Putin, gelecekte fiziki olarak bölge kapandığında Ukrayna askerlerinin buradan çıkamayacağına dikkati çekti.

Putin, Ukrayna'da ateşkesten yana olduklarını ancak ateşkes halinde kontrol ve denetim konularının henüz netleşmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kursk bölgesinde (Ukraynalı askerlerin) sıkışmasıyla ilgili ne yapacağız? Eğer çatışmaları 30 günlüğüne durduracaksak bu ne anlama gelecek? Ukraynalı askerler bu bölgeden çatışma olmadan mı çıkacak? Sivil halka karşı çok sayıda suç işledikten sonra onları oradan serbest şekilde çıkmasına izin mi vereceğiz? Ya da Ukrayna yönetimi, bu askerlere silah bırakma emrini mi verecek? Nasıl olacak bunlar?"

Putin, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerlediğini belirterek, "Bu 30 gün nasıl kullanılacak? Ukrayna'da zorunlu seferberliğin devam etmesi için mi? Ukrayna’ya silah sevkiyatının sürdürülmesi için mi? Yeni seferber edilen birliklerin eğitim alabilmesi için mi? Kontrol mekanizması nasıl işleyecek? 2 bin kilometrelik çatışma hattında olası ateşkes anlaşmasının nerede ve kimin neyi ihlal ettiği nasıl tespit edilecek? Anlaşmanın ihlalinden kim sorumlu tutulacak? Bunlar ciddi sorular. Her iki tarafın da tüm bu soruları titizlikle incelemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bu sorulara cevap bulunması gerektiğini vurgulayan Putin, bu konuda ABD Başkanı Trump'la da telefon görüşmesi yapabileceğini söyleyerek, "Bu meselenin barışçıl yollarla sonlandırılması fikri tarafımızca destekleniyor." ifadesini kullandı.

Rus lider, sahadaki duruma göre çatışmayı sona erdirmek için atılacak sonraki adımları müzakere edeceklerini belirtti.

"Ukrayna'nın Amerikalılardan ısrarla ateşkes istemesi gerekiyordu"

ABD'nin Ukrayna ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yaptığı görüşmelere de değinen Putin, "Ukrayna tarafının bu görüşmelerde ABD'nin baskısı altında kararlar aldığı gözükse de aslında sahadaki duruma dayanarak Ukraynalıların Amerikalılardan ısrarla ateşkes istemesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Rusya ile ABD arasındaki olası ekonomik işbirliği

Putin, ABD ile başlayan istişareler doğrultusunda, Batılı şirketlerin Rusya'ya olası dönüşüne ilişkin konuşarak, "Bazı Batılı ortaklarımızın pazarımıza geri dönmesi, onları şirketleri ve bizim şirketlerimiz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir." dedi.

Şirketlerin dönüşü hakkında çeşitli istişareler yürüttüklerine işaret eden Putin, "Süreç sakince ve birbirimize saygı, karşılıklı çıkarlara saygı duyarak devam ediyor." diye konuştu.

Putin, Rusya'nın kendisini dış dünyaya kapatmadığını ve kimseyi de ülkeden kovmadığını vurgulayarak, "Dönmek isteyenlere hoş geldin deriz. Ancak Rusya yaşanan gelişmeleri de göz önünde bulunduracak. Eğer bazı sektörler dolduysa yabancı şirketler dönsün diye öncelik tanımayacağız.” dedi.

ABD ile enerji alanında olası işbirliği konusuna değinen Putin, "ABD ve Rusya enerji işbirliği konusunda anlaşırsa, Avrupa için bir doğal gaz boru hattı sağlanabilir ve bu Avrupa'ya fayda sağlayacak çünkü ucuz Rus gazı alacak." ifadesini kullandı.

AA

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