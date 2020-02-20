'Ateşkes toplantıları yeniden başladı'

Birleşmiş Milletler, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler, Libya’da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre’deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurdu.
BM arabuluculuğunda Cenevre’de yapılan görüşmelere Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Hafter’i temsilen beşer kişilik üst düzey askeri temsilci katılıyor.