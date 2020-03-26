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26 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Avrasya ülkelerinde son durum?

26 Mart 2020, Perşembe 20:23
Moldova'da 24 yeni koronavirüs vakası olurken; Ukrayna’da vaka sayısı 156'ya çıktı.

Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya, Belarus ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, vaka sayısının 24 kişi artarak 149’a çıktığını bildirdi.

Eğitim, Kültür ve Araştırma Bakanlığı da okulların 15 Mayıs'a kadar kapalı olacağını duyurdu.

Air Moldova Havayolları Şirketi, salgın nedeniyle 15 Mayıs'a kadar tüm seferleri durdurduğunu açıkladı.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle bir kişi ölmüştü.

Ukrayna’da vaka sayısı 156 oldu

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 43 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 156’ya ulaştığı aktarıldı.

Ülkede, Kovid-19 kaynaklı 5 kişi ölmüştü.

Azerbaycan'da 200 mahkum serbest bırakıldı

Kovid-19 hastası 3 kişinin öldüğü ve 104 vakanın tedavi altında tutulduğu Azerbaycan'da salgına karşı önlemler güçlendiriliyor.

Başkent Bakü'ye giriş ve çıkışların kısıtlanmasıyla sosyal izolasyonun uygulandığı Azerbaycan'da, halk yeni hayat düzenine alışmaya çalışıyor.

Emniyet görevlileri, cadde ve sokakları dolaşarak özellikle yaşlıların sokağa çıkmamaları gerektiği yönünde uyarıda bulunuyor.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle bazı tutukluların zamanından önce salıverilmesine başlanırken Adalet Bakanlığı 200 mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı.

Rusya'da "acil durum" ilan etme girişimi

Rusya Bakanlar Kurulu, ülke çapında "acil durum" ilan edilmesini öngören yasa tasarısını, Parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı da öğrencilerin 28 Mart-5 Nisan'da tatil yapacağını duyurdu.

Ülkede Kovid-19 hastası 3 kişi ölmüştü.

Belarus’ta bazı ülkelerden gelenler ev karantinasına alınacak

Belarus Hükümeti, Kovid-19 vakalarının bulunduğu ülkelerden gelenlerin 14 gün evde kalması yönünde karar aldı.

Diplomatlar ve aileleri, resmi heyet üyeleri, uçak, tren ve gemi mürettebatıyla transit yolcular, bu karar kapsamına dahil edilmeyecek.

Gürcistan'da, hükümetin Kovid-19'la ilgili verilerine göre, vaka sayısı 2 kişi artarak 79 oldu.

AA

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