Avrupa Konseyi’nden başörtüsü uyarısı

Avrupa Konseyi’nin Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Karşıtı Komisyonu, Avusturya’da ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının 14 yaşına kadar uzatılmasının öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açacağına dikkat çekerek, teklifin gözden geçirilmesini istedi.

Viyana Merkezi Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan ECRI, Avusturya’da geçen yılki ayrımcılık ve ırkçılık olaylarına yönelik rapor yayımladı. Raporda, ülkede eğitim ve çalışma alanında yaşanan ayrımcılığın yanı sıra artan yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye dikkat çekildi. Raporda, bütün dinî gruplara eşit muamele yapılmasının önemine işaret edildi. AA

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