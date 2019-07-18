Avrupa Parlamentosu'ndan Rusya ve ABD'ye çağrı

Avrupa Parlamentosu, ABD'ye mülteci çocukların ailelerinden koparılmaması konusunda çağrıda bulunurken Rusya'ya da Ukrayna vatandaşlarının keyfi tutuklanmaması çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP), Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışırken yakalanan mülteci çocukların ailelerinden koparılmaması gerektiği konusunda ABD'ye çağrıda bulundu. Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda, Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışırken yakalanan mülteci çocukların ailelerinden koparılmaması gerektiği konusunda ABD'ye çağrıda bulunan karar 252 "hayır" oyuna karşı 330 "evet" oyuyla kabul edildi. Kurulda 55 de çekimser oy kullanıldı. Kararda, ABD'ye "yetkililerin mültecilerin su, yiyecek, barınma ve sağlık tedavisi gibi temel haklardan mahrum kalmadığı konusunda dikkatli olmaları" çağrısı yapıldı. Parlamento, Rusya'dan keyfi ile yasa dışı şekilde tutukladığı Ukrayna vatandaşlarının koşulsuz ve derhal serbest bırakmasını istediği kararı da onayladı. 80 "hayır" ve 89 çekimser oyuna karşı 458 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'da hakimiyet kurduğu topraklarda tutukladığı kişileri serbest bırakması talep edildi. Kararda, Rus yetkililerin çevreci militanlara ve insan hakları savunucularına karşı her türlü tacize son vermesi gerektiği belirtildi. AA

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