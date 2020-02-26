Avustralya'da ormanların yüzde 21’i kül oldu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW), Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde yaklaşık 6 ay boyunca süren ve 33 kişinin öldüğü yangınlarında, ormanların yüzde 21’inin kül olduğu belirlendi.

Western Sydney Üniversitesi Hawkesbury Çevre Enstitüsü, Eylül 2019’da NSW’de başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde etkili olan yangıların ormanlara verdiği zararı araştıran raporunu yayımladı. Aylarca kontrol altına alınamayan yaklaşık 11 milyon hektarlık orman ve çayırlık alanı yok eden yangınların ‘‘Dünya çapında eşi görülmemiş’’ olarak nitelendirildi. AA

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