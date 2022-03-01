Avustralya’da sel alarmı: Binlerce kişi tahliye merkezlerinde

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, eyaletin kuzey kesimlerinde yoğun yağışların neden olduğu sellerde mahsur kalan 1000 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Başbakan Perrottet, NSW’nin başkenti Sidney’de düzenlediği basın toplantısında, eyaletin kuzey kesimlerinde sel suları altındaki bölgelerde mahsur kalanların kurtarılması, tahliyeler ve son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Sel sularında mahsur kalan 1000 kişinin kurtarıldığını açıklayan Başbakan Perrottet, acil servislere 6 bin yardım çağrısı yapıldığını ve yaklaşık 40 bin kişinin de tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Sellerin etkili olduğu bölgelerdeki herkesin güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapmalarının yanı sıra toplumun dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Perrottet, ‘‘Saatlerce çatılarda mahsur kalan insanları gördük, kurtarılan çocukları gördük, köprülerde mahsur kalan insanları görüyoruz ama daha da önemlisi, toplumun da bir araya geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyalet ve federal acil durum servisleri etkilenen bölgelere erişmek için mücadele ederken bölge genelinde yüzlerce insanın çatılarda saatlerce mahsur kaldığı bildirildi.

Tekne ve şişme botlardan oluşan filodaki kurtarma ekipleri vatandaşları, adeta göle dönen Lismore kentindeki mahallerde sular altında kalan evlerin çatılarından ve balkonlarından kurtardığı açıklandı.

Acil Servisler Bakanı can kayıpları olabilir uyarısında bulundu

NSW Acil Servis Bakanı Steph Cooke, eyaletin kuzeyindeki sahnelerin daha önce hiç görülmediğini ve gerçekten üzücü olduğunu söyledi.

"Hepimiz canların kaybolması olasılığına kendimizi hazırlamalıyız" diyen Bakan Cooke, "Bu olaydan herhangi bir ölüm görmeyeceğimizi düşünmeyi çok isterdim ve gerçekten umuyorum ancak bu büyüklükteki bir felaketin can kaybı olmayacağı anlamına geleceğini düşünüyorum.’’ diye konuştu.

Bakan Cooke, vatandaşları, evlerinin güvenli olup olmadığına bakmaksızın NSW Eyalet Acil Servisinin (SES) yaptığı tahliye emirlerine uymaya çağırdı.

Eyalette binlerce kişi geceyi tahliye merkezlerinde geçirdi

Yolların, evlerin, caddelerin, mahallelerin ve alışveriş merkezlerinin tamamen sular altında kaldığı bölgelerde evlerinden tahliye edilen binlerce vatandaşın geceyi tahliye merkezlerinde geçirdiği bildirildi.

Bazı nehirlerdeki su seyyiesinin 14 metreye kadar yükselmesi sonucunda felaketin yaşandığını açıklayan Avustralya Meteoroloji Bürosu, eyaletin kuzeyindeki yoğun yağışların güney bölgelerine yöneldiğini ve bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış, şiddetli yağmur ve zarar verici rüzgarların olabileceği uyarısında bulundu.

Sellerin vurduğu Queensland eyaletinde 2 kişi hala kayıp

Hafta sonundan itibaren etkili olan sel felaketinde sulara kapılarak 8 kişinin hayatını kaybettiği Queensland eyaletinde, kaybolduğu açıklanan 2 kişiden haber alınamıyor.

Biri cumartesi günü tekneden Brisbane Nehri'ne düşen, diğeri pazar günü Glen Esk yakınlarında arabasıyla selde sürüklenen iki kişinin hala kayıp olduğunu söyleyen Queensland Polisinden Komiser Katarina Carroll, "İki kayıp insan için büyük endişelerimiz var." dedi.

Yoğun yağışların hafiflediği ancak sel sularının çekilmesinin günlerce süreceği belirtilen eyalette, binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken sel sularında mahsur kalan yaklaşık 630 kişi kurtarılmış 18 bin evde sular altında kalmıştı.