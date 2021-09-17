"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Avustralya’ya tepkiler büyüyor

17 Eylül 2021, Cuma 15:18
Avustralya’nın, nükleer enerjili denizaltılara sahip olmak için ABD ve İngiltere ile yaptığı "AUKUS" adlı güvenlik ortaklığı anlaşması, ülke dışında ve içinde tepkiyle karşılandı.

Fransa 'Yüzyılın Anlaşması'nı ABD ve İngiltere'ye kaptırdı: "Sırtımızdan vurulduk"
Avustralya'dan Çin ve Fransa’ya cevap: Özür dilemeyeceğiz

 

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un düzenledikleri sanal toplantının ardından ortak bildiriyle duyurdukları, üç ülkenin isimlerinin İngilizce kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı yeni güvenlik ortaklığı anlaması eleştirileri de berberinde getirdi.

 

Başbakan Morrison’ın, giderek zorlaşan stratejik ortam karşısında kurulan “sonsuza kadar ortaklık” ifadeleriyle tanımladığı anlaşmaya Çin, Fransa, Avrupa Birliği ve Endonezya’dan tepki geldi.

Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide’da nükleer denizaltı inşasını sağlayacak anlaşmaya Avustralya Yeşiller Partisi karşı çıkarken ana muhalefetteki İşçi Partisi şartlı destek verdiğini açıkladı.

Morrison, Avustralya’nın nükleer silah elde etmek gibi bir planı yok

Başbakan Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, anlaşmayı savunarak ‘‘Bu yol bir fikir değişikliği değil, bir ihtiyaç değişikliği." dedi.

Nükleer silah elde etmek gibi bir amaçlarının olmadığını vurgulayan Morrison, "Bu nükleer silah elde etmekle ilgili değil. Avustralya bununla (nükleer silahla) ilgilenmiyor, bunun için planı yok, politikası yok, gündemimizde yok.” ifadelerini kullandı.

Şartlı destek veren İşçi Partisi lideri Anthony Albanese ise "Mevcut programın terk edilmesinin tam maliyetini bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda önerilen programın da maliyetinin ne olacağını da bilmemiz gerekiyor." dedi.

Yeşiller Partisi’nden ‘‘Yüzer Çernobiller’’ eleştirisi

Avustralya Yeşiller Partisi lideri Adam Bandt da anlaşmayı, Çin ile gerilimi azaltmaktan ziyade ağırlaştırma riski taşıyan "yanlış bir adım" olarak tanımladı.

Nükleer enerjili denizaltıları, yaklaşık 4 bin kişinin öldüğü Ukrayna’daki Çernobil Nükleer faciasına atıfta bulunarak eleştiren Bandt, ‘‘Bu, büyük şehirlerimizin kalbine yüzer Çernobilleri yerleştirerek, Avustralya'yı daha az güvenli hale getirecek tehlikeli bir hareket.” ifadesini kullandı.

Yeni denizaltı projesi hakkında dikkatli olunması çağrısında bulunan Güney Avustralya eyaletinden bağımsız senatör ve eski denizaltıcı Rex Patrick, şeffaflığın sağlanması için konuyla ilgili senato soruşturması isteyeceğini söyledi.

Öte yandan İşçi Partisinden 1991-1996 yıllarında Avustralya Başbakanı olarak görev yapan Paul Keating, anlaşmanın Avustralya’yı ABD’ye bağımlı hale getirebileceği eleştiresinde bulundu.

Fransa, Avrupa Birliği, Çin ve Endonezya’dan tepkiler

Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık Fransız tasarımlı denizaltı projesinin iptal edilmesini ‘‘ihanet’’ olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de AB’nin ortağı olan Avustralya’nın denizaltı kararı hakkında kendilerine bilgi vermediği eleştiresinde bulunmuştu.

Anlaşmanın bölgesel barış ve istikrara zarar vereceğini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "AUKUS, bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor, silahlanma yarışını yoğunlaştırıyor ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarına zarar veriyor." sözlerini sarf etmişti.

Avustralya hükümetini, bölgesel barış ve istikrara olan bağlılığını sürdürmeye çağıran Endonezya Dışişleri Bakanlığı da "Endonezya, bölgede devam eden silahlanma yarışı ve güç projeksiyonu konusunda derin endişe duyuyor." açıklamasında bulundu.

AUKUS güvenlik ortaklığı anlaşması

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 16 Eylül’de düzenledikleri sanal ortamdaki toplantının ardından yayımladıkları ortak bildiride, "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurmuştu.

Bildiride, Avustralya Kraliyet Donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtilmişti.

Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltıların, Hint-Pasifik'te istikrarı destekleyeceği ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarına katkı sunmak için kullanılacağı ifade edilmişti.

Anlaşmanın, Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanmıştı.

Yeni ortaklık anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık Fransız tasarımlı denizaltı projesinin sonunu getirdi.

AA

Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avustralya’ya tepkiler büyüyor

    Fransa 'Yüzyılın Anlaşması'nı ABD ve İngiltere'ye kaptırdı: "Sırtımızdan vurulduk"

    SNHR: Suriye'de fırınları hedef alan 174 saldırıda 801 sivil öldü

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz kış öncesi uyardı

    Avustralya'dan Çin ve Fransa’ya cevap: Özür dilemeyeceğiz

    İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye oldu

    Prof. Dr. Oğuztürk'ten koronavirüs aşısı yaptıranlara ayrıca grip aşısı önerisi

    Hukukun üstünlüğünden üstünlerin hukukuna geçildi

    Demokrasimizin kara günü

    BİK Yönetim Kurulunun kararları hükümsüzdür!

    Din, siyasete alet edilmesin

    Faiz ödemeleri 11 yılda 4 katına çıktı

    İstanbul’un yarısı taksiye binmeye korkuyor

    BM ayağa kalkmalı

    Kabil'de roketli saldırı

    Bu balıklara dikkat

    Çin'de çift doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyarı aştı

    'AB Afganları koruma sorumluluğundan kaçıyor'

    2023 hedeflerinin gerisinde kaldılar

    İran, Johnson & Johnson şirketinin geliştirdiği aşıya onay verdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kısmî sine-i millet
    Süleyman KÖSMENE

    Bir kuş gibi uçtu gitti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Şapı şeker yapma ödülü
    Genel

    Demokrasimizin kara günü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Cesur idareciler lâzım
    Osman ZENGİN

    TC’nin ilk sefil cinayetinin 61. senesi...
    Şükrü BULUT

    LGBT ile AB ve demokrasiye saldırı…
    Genel

    Din, siyasete alet edilmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.