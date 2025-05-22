Avusturya: Gazze’deki durum dayanılmaz

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail’e ticarî imtiyazlar tanıyan ortaklık anlaşmasını gözden geçirme kararını desteklediğini belirterek, Gazze’deki durumun dayanılmaz boyutta olduğunu ifade etti.
Meinl-Reisinger, ateşkesin artık sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi. Meinl-Reisinger, uluslararası hukuka ilişkin kırmızı çizgilerin belli olduğunu, bölgeye insanî yardımların sokulmasına izin verilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu duruma ilişkin düşüncelerini İsrailli mevkidaşı Gideon Saar’a da bildirdiğini ifade etti.
AA