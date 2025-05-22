Avusturya: Gazze’deki durum dayanılmaz

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail’e ticarî imtiyazlar tanıyan ortaklık anlaşmasını gözden geçirme kararını desteklediğini belirterek, Gazze’deki durumun dayanılmaz boyutta olduğunu ifade etti.

Meinl-Reisinger, ateşkesin artık sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi. Meinl-Reisinger, uluslararası hukuka ilişkin kırmızı çizgilerin belli olduğunu, bölgeye insanî yardımların sokulmasına izin verilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu duruma ilişkin düşüncelerini İsrailli mevkidaşı Gideon Saar’a da bildirdiğini ifade etti. AA

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.