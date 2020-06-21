Avusturyalı Papaz: Kur’an düşmanlığı koronadan tehlikeli

AVUSTURYA’DA KUR’AN’I KORONA İLE KIYASLAYAN IRKÇI LİDERE EVANJELİK CEMAATİ BAŞPAPAZI HENNEFELD’İN TEPKİSİ: “KORONAVİRÜSLE OLDUĞU GİBİ BU ZİHNİYETLE DE AYNI KARARLILIKLA MÜCADELE EDİLMELİDİR.”

ÇİRKİN BİR KIŞKIRTICILIK

Hennefeld, ırkçı liderin korona ile Kur’an’ı kıyaslamasının şok edici ve ürkütücü olduğunu belirterek, “Kim böyle bir kıyaslama yapıyorsa çirkin bir kışkırtıcılık yapıyor demektir” dedi ve 2 milyar Müslümanın kutsal kitabına yönelik bu sözlere kamuoyunun sessiz kalmasını eleştirdi.

TOPLUMUMUZDA YERİ OLAMAZ

Başpapaz Thomas Hennefeld, ırkçı Özgürlük Partisi Genel Başkanı Norbert Hofer’in sözleri için “Böyle bir kışkırtmanın bizim toplumumuzda yeri olamaz. Koronavirüse karşı nasıl kararlı bir mücadele yürütülüyorsa bununla da aynı şekilde mücadele edilmelidir” dedi.

***

AVUSTURYALI PAPAZ, IRKÇILARA KARŞI KUR’AN’I SAVUNDU

Avusturya’da Baş Papaz Thomas Hennefeld, ırkçı başkan Norbert Hofer’in korona ile Kur’Ân kıyaslamasına tepki olarak, “Koronavirüse karşı nasıl kararlı bir mücadele yürütülüyorsa bununla da aynı şekilde mücadele edilmelidir” dedi.

Avusturya Evanjelik Cemaati Baş Papazı Thomas Hennefeld, dinî cemaatin “evang.at” adlı internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer’in dünya genelinde 400 binin üzerinde kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs (COVID-19) ile Kur’ân’ı kıyaslamasının şok edici ve ürkütücü olduğunu belirtti.

Papaz Hennefeld, “Kim böyle bir kıyaslama yapıyorsa çirkin bir kışkırtıcılık yapıyor demektir. Bu, bana Nazi diksiyonunu çağrıştırıyor.” ifadelerini kullandı.

Sessizlik endişe verici

Aşırı sağcı liderin dünya genelinde yaklaşık 2 milyar Müslüman’ın kutsal kitabına yönelik ifadelerine kamuoyunun sessiz kalmasının kaygı verici olduğuna dikkati çeken Hennefeld, “Böyle bir kışkırtmanın bizim toplumumuzda yeri olamaz. Koronavirüse karşı nasıl kararlı bir mücadele yürütülüyorsa bununla da aynı şekilde mücadele edilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu. Hofer, önceki gün bir toplantıda “Koronadan korkmuyorum. Korona tehlikeli değil, Kur’ân daha tehlikeli.” ifadelerini kullanmıştı. Aşırı sağcı lidere başta ülkedeki Müslümanlar olmak üzere çok sayıda aktivist tepki göstermişti.