Aynı sevinci Aksa’da da yaşayalım

Mağrip Arap Âlimler Birliği Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin, “Aynı sevinci, Mescid-i Aksa’nın işgalci siyonistlerin elinden, kurtulması için de yaşamayı Allah’tan niyaz ederiz” dedi.

Allah, Mescid-i Aksa’ya da nasip etsin Mağrip Arap Âlimler Birliği, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararı, “büyük bir tarihî olay” şeklinde nitelendirdi. Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı âlimlerden oluşan Birlik’ten yapılan yazılı açıklamada, bütün İslâm âlemi, Ayasofya’nın ibadete açılmasından dolayı tebrik edildi. Açıklamada, “Bu, büyük bir tarihî olaydır. Ümmetin yaşadığı mutluluğu paylaşıyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Camiler ibadet için var Camilerin, Müslümanların ibadeti için tahsis edilen vakıflar olduğu, kimsenin bunun aksine hareket edemeyeceği kaydedilen açıklamada, “Aynı sevinci, Mescid-i Aksa’nın işgalci siyonistlerin elinden, ümmetimizin zalimlerden kurtulması için de yaşamayı Allah’tan niyaz ederiz.” değerlendirmesinde bulunuldu. AA

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