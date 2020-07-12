Allah, Mescid-i Aksa’ya da nasip etsin

Ayasofya’nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşılayan Arap gazeteci ve aktivistler, kararın tarihî bir adım olduğunu belirtti.

Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla Osmanlı sultanlarının kabirlerinde huzura erdiğini belirten Kuveytli yazar Casim el-Ğays, “Dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlar ataları Fatih Sultan Mehmed’in cami olarak ibadete açtığı Ayasofya’nın aslına dönmesinden dolayı sevinçlerini paylaşıyor. Ayasofya’nın minarelerinden 80 yıl aranın ardından yükselecek ezan seslerini hayal ediyorum” diyerek sevincini dile getirdi. Kuveytli Abdulaziz el-Fadli de paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ayasofya 85 yıldan fazla müze olarak kaldıktan sonra kapılarını tekrar ibadete açıyor. Türkiye ve tüm dünyadaki Müslümanları tebrik ederim. Allah bizlere Yahudilerin gasp ettiği Mescid-i Aksa’nın özgürleştiğini görmeyi ve orada huzurla namaz kılmayı nasip etsin.” AA

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