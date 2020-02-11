Azerbaycan'ın yeni parlamentosunda son durum

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi, Milli Meclis'te 72 sandalye kazandı.

Azerbaycan'da 9 Şubat'ta yapılan olağanüstü milletvekili seçimleri sonrasında yeni parlamento şekillendi. Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Milli Meclis'te 72 sandalye kazandı. Seçimle yenilenen 125 sandalyelik mecliste 43 bağımsız aday milletvekili olurken 10 sandalye ise farklı siyasi partilerin adaylarınca paylaşıldı. Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kurtuluş Partisi, Bütöv Azerbaycan Halk Cephesi Partisi, Anavatan Partisi, Vahdet Partisi, Vatandaş Birliği Partisi ile Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye kazandı. Mecliste 45 yeni isim seçmenlerini temsil edecek Milli Meclis 5. dönemde yer alan 80 isim yeniden milletvekili olurken 45 yeni isim meclise girmeye hak kazandı. Seçimde, 22 kadın aday da milletvekili oldu. Yeni mecliste en genç milletvekili 27, en yaşlı milletvekili ise 82 yaşında. İlk kez seçilen milletvekilleri arasında gençler çoğunlukta. Cumhurbaşkanı Aliyev'in 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim kararı alması üzerine, Azerbaycan seçim sürecine girmiş ve 9 Şubat'ta erken milletvekili seçimleri yapılmıştı. Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 47,81 olmuştu. AA

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