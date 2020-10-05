Azerbaycan ordusu 3 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepeyi işgalden kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu sürüyor. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı. AA

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