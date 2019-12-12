Azil gerekçeleri açıklandı

ABD Temsilciler Meclisi’nin Adalet Komisyonu Başkanı Jarold Nadler, “ABD Başkanının şahsî çıkarlar için başkanlık gücünü kullanması, azledilmesini gerektiren suçlardır” dedi.

Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi’nin Adalet Komisyonu Başkanı Jarold Nadler, Meclis Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile beraber azil sürecinin gerekçelerine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Azil sürecinin “görevin kötüye kullanılması ve kongrenin işleyişini engellemek” suçlarına dayandırıldığını kaydeden Nadler, “Bugün Anayasa ve ülkemize olan yükümlüğümüz gereğince, Adalet Komitesi olarak ABD Başkanının büyük bir suç işlediğini gösteren iki gerekçe sunuyoruz. Başkanın kişisel çıkarlar için başkanlık gücünü kullanması azledilmesini gerektiren suçlardır.” dedi.

Azil süreci Senato’ya taşınacak

Pelosi ise, Komisyon üyelerinin azil sürecinde atılacak sonraki adımları en kısa sürede açıklayacaklarını bildirildi. Buna göre Adalet Komitesinde Çarşamba veya Perşembe günü söz konusu maddelerin kapsamıyla ilgili tartışmaların yapılması ve sonrasında oylamaya gitmesi bekleniyor. Komitenin bu oylamayı yapmasının ardından azil süreci Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’na gönderilecek. Yeni yılın başlamasıyla birlikte Trump’a yönelik azil süreci Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’ya taşınmış olacak.