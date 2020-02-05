"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Bakan Koca: Bir vatandaşımız vefat etti

05 Şubat 2020, Çarşamba 23:27
İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Kazada bir kişi vefat etti.

İstanbul Valisi Yerlikaya: 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık Bakanı Koca: Bir vatandaşımız vefat etti

Bakan Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı. 

Pegasus'tan açıklama

Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaza sonrasında yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı

Uçağın pisten çıkması sonrası yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı.

Kule ile ekipler arasında geçen diyaloglarda bir görevli, "06 inişini müteakiben 2-4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağı indi. Şu an göremiyoruz trafiği, 7 olarak piste girişte." diye konuştu

Ekipte olan diğer görevli, "Anlaşıldı, şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz." cevabını verirken, görevlinin "Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya, bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz." dediği kayıtlarda yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağının pistten çıktığını üzülerek öğrendim. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm yolculara geçmiş olsun." 

37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın akşam saatlerinde pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durduruldu.

Bu nedenle havalimanına iniş yapamayan 37 uçağın, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

AA

Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Koca: Bir vatandaşımız vefat etti

    İstanbul Valisi Yerlikaya: 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi

    AFAD: Bahçesaray'da 33 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı

    İdlib şehitleri dualarla uğurlandı

    İzmir'de kordon su altında kaldı

    Cenazeleri alıkonulan 123 Filistinlinin kimliği ve defnedildiği yer açıklandı

    Bakan Turhan: Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok

    ‘İdlib’de güvenli yer kalmadı’

    Koronavirüs için yeni önlem

    Van'da çığ felaketi: Vefat edenlerin sayısı 23'e yükseldi

    Somali'de 1,3 milyon kişi gıda yardımına muhtaç

    Türkiye sınırına bir göç dalgası daha gelebilir

    YKS ücretine yüzde 20 zam

    AB'den iki Türk vatandaşına yaptırım kararı

    '750 bin binayı deprem için kontrol edeceğiz'

    İngiltere 2035'ten sonra fosil yakıtlı araç satışına yasak getirecek

    Depremzedeler için toplanan yardım 90 milyon lirayı geçti

    Hamaney: ABD'nin komplosu Trump ölmeden önce ölecek

    Hollanda'dan Türk vatandaşları için uyum sınavı zorunluluğu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    IKEA’dan tokat gibi cevap
    Genel

    Mahkemelere AYM’den uyarı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sıra Suriye ile savaşa mı geldi?!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Üstad, ağanın karpuzunu yemedi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bu gidiş nereye?
    Ahmet BATTAL

    Demokratlar nereden çıkacaklar?
    Faruk ÇAKIR

    Krizi inkâr çare mi?
    Risale-i Nur'dan

    Eşyanın dizginleri Rahîm-i Hakîm’in elindedir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu ateş herkesi yakıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.