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28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Barselona'da bu kez bağımsızlık karşıtları sokaklardaydı

28 Ekim 2019, Pazartesi
İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı çıkan sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler Barselona'da gösteri yaptı.

Katalonya Sivil Toplumu adlı STK'nin çağrısıyla Barselona kent merkezinde düzelenen gösteriye, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi ile muhalefette bulunan sağ görüşlü siyasi partiler de destek verdi.

İspanyol bayrakları ile yürüyen yaklaşık 80 bin kişi, Katalonya'da son yıllarda giderek artan bağımsızlık yanlısı girişimlere "artık yeter" diyerek, ayrılıkçı partilere "birlikte yaşam için uyumlu olmaları" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Katalonya'da son iki haftada çıkan olaylarda yaklaşık 200 polisin yaralandığını hatırlatarak, emniyet görevlilerine fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Barselona'da, ayrılıkçı radikal grupların dün akşam organize ettikleri izinsiz gösteriye polisin müdahalesi sonrasında çıkan olaylarda 44 kişinin yaralandığı, 7 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Barselona'da dün yapılan bağımsızlık yanlısı grupların izinli gösterisine ise 350 bin kişinin katıldığı belirtilmişti. Göstericiler, tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmalarını ve kendi geleceğine karar verme hakkının tanınmasını istemişti. 

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmıştı.

Bu referandumu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinden tutuklu olan 9'una, 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmişti.

Kararın ardından başlayan Barselona merkezli kitlesel protestolarda şimdiye kadar 600 kişi yaralanırken, yaklaşık 200 kişi de gözaltına alındı. 

İspanyol polisi, son bir haftadır barışçıl olan gösterilerin ilk günlerindeki şiddet eylemlerinin organize olduğunu savunuyor.

İspanya'daki geçici sosyalist hükümet, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı sabırlı, kararlı ve anayasa çerçevesinde hukuki adımlar atıyor.

Hükümet, ayrılıkçı Katalanların kendi geleceğine karar verme hakkı adıyla gündeme getirmeye çalıştıkları bağımsızlık referandumu talebinin hiçbir şekilde müzakere edilemeyeceğinin altını çiziyor.

AA

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