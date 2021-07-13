Belçika’da “kamuda başörtüsü” tartışması

BİR KAMU ENSTİTÜSÜNE HÜKÜMET TEMSİLCİSİ OLARAK ATANAN BAŞÖRTÜLÜ İHSANE HAOUACH, “İNTERNETTEKİ TACİZLER VE CİNSİYETÇİ AYRIMCILIĞI” GEREKÇE GÖSTEREREK GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

Belçİka’da bir kamu enstitüsüne hükümet temsilcisi olarak atanan başörtülü İhsane Haouach, “internetteki tacizler ve cinsiyetçi ayrımcılığı” gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Hükümet ise “kamuda başörtüsü” olamayacağını savunan siyasetçilere karşı Haouach’ın arkasında durdu. Fas kökenli İhsane Haouach, yaklaşık 2 ay önce Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü’ne hükümet komiseri olarak atandı. Bunun üzerine özellikle sosyal medyada hükümet karşıtları, “kamuda halkla temas içinde olan memurların dinî simgeler taşımasını yasaklayan” yasayı gerekçe göste-rerek atamaya karşı çıktı.

SALDIRILARIN HEDEFİ OLDUM

Çok partili koalisyon hükümetinin Yeşiller kanadı tarafından bu göreve getirilen Haouach ise atama karşıtı kampanyanın artması üzerine hafta sonunda görevinden istifa etti. Haouach, istifasının ardından kendisini internetteki tacizlerden ve cinsiyetçi ayrımcılıktan korumak istediğini, bu sebeple istifa ettiğini belirtti. Haouach ayrıca göreve getirildiğinden beri “kesintisiz kişisel saldırıların” hedefi olduğunu açıkladı. İhsane Haouach’ın atandığı pozis-yonun memuriyet olmadığını belirten De Croo, hükümetin bu atamayla federal yasaları çiğnemediğini ifade etti.